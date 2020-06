Visszajött a forint a mélypontról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap két hónapos mélyponton volt a magyar deviza, délután elérte a 357,2-t is az euróval szemben. Az MNB múlt heti kamatcsökkentése óta folyamatos a gyengülés volt a gyengülés. A kedd eddig látványos mozgással hozott a forintnak, a reggeli órákban megkóstolta alulról a 357-et, majd át is lépte azt, és elérte a kéthavi mélypontot. Azóta viszont erősödik, és már 356 alá is visszajött.