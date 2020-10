365 felett az euró - Minden szem az MNB-re szegeződik

Csütörtök reggel 363,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a szerda esti árfolyamhoz képest. Az elmúlt napokban érezhetően gyengült a magyar deviza a piacon, egy hete még majdnem 2%-kal volt erősebb, mint most, ezzel pedig jelentősen alulteljesítettük a régiós versenytársakat is. A dollárral szemben most 309,53-nál járunk, míg az angol font 402,4 forintba kerül.

Ha már a régiós devizáknál tartunk: a lengyel zloty ma reggel 0,2%-os gyengüléssel kezdett, míg a cseh korona egyelőre stagnál az euróval szemben. A feltörekvő piacon pedig a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,4 százalékot veszített reggelre.

Az utóbbi napokban a dollár erősödése is rosszul jött a feltörekvő devizák számára, ma reggelre az amerikai deviza is megnyugodott kicsit, most 1,174 körül jár a jegyzés az euróval szemben, ami megegyezik a szerda estivel. A következő időszakban is érdemes lesz figyelni az euró-dollár devizapár alakulását, hiszen jól tükrözi a globális kockázatvállalási kedvet, így pedig a forintra is hatással lehet. A japán jen ma reggel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak az angol font, utóbbi deviza esetében már a sokadik kulcsfontosságú napra ébredtünk a Brexit szempontjából, hiszen egyre sürgetőbb a megállapodás a felek között.

Címlapkép: Getty Images