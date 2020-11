Amerikai elnökválasztás: éjjel 1 perc alatt nagyot ütöttek a forinton, szárnyal a dollár

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Amint arra mi is figyelmeztettünk az elmúlt napokban, nagy kilengések alakulhatnak ki a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon az amerikai elnökválasztások éjszakáján annak függvényében, hogy milyen eredmények és milyen ütemben jönnek. Amint egész éjjeli hírfolyamunkban beszámoltunk róla, az éjszaka első felében még Joe Bidennek voltak nagyobb esélyei az elnökválasztási győzelemre, de aztán több fontos csatatár-államot is elbukni látszik (vagy el is bukott, pl. Floridát) és így most már egyértelműen Donald Trumpnak nagyobbak az esélyei a győzelemre.

Percekkel ezelőtt rövid beszédet tartott Joe Biden, de nem ismerte el vereségét, csak azt mondta, hogy bízik a győzelemben, az eredmények összeszámolása még időt vesz igénybe. Közben a Szenátusban megmaradhat a republikánus többség, a Képviselőházban pedig a demokrata vezetés a jelenlegi információk alapján. Folyamatos hírfolyamunk a legfontosabb eredményekkel:

Mindez a tegnap látott piaci mozgások visszakorrekcióját indította el, így a dollár a tegnapi mélyrepülés után (Biden győzelmét árazták a nagyfokú gazdaságélénkítő csomaggal, zöld beruházási program deficitnövelő és így dollárgyengítő hatásával együtt) hajnal óta 1,1760-ról 1,160 közelébe szárnyalt, aztán megtorpant, most 1,1650 körül hullámzik.

A dollár általános ereje nem tesz jót a feltörekvő piacoknak, ezt most is bebizonyították az éjjeli mozgások, mert amikor a dollár hullámszerű nagyobb erősödése kialakult éjjel fél 4-kor, 1 perc alatt a forint 364,2-ről 367,2-ig szakadt az euróval szemben, majd 365,5 körül ragadt az euróval szemben.

A dollár szárnyalása és a forint esése együtt azt eredményezte, hogy a dollár/forint jegyzések is szokatlanul nagy tartományt jártak be: éjjel 1-kor még 309 körül járt a kereskedés, majd kora reggelre 316-ig ugrott az árfolyam, most 313,5 körül kereskednek ebben a relációban.

