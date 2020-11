Majdnem 360-ig ütötték vissza a forintot a magyar vétó hírére

Kishíján 360-ig gyengült vissza a forint az euróval szemben azt követően, hogy a magyar kormány megvétózta a hétéves uniós költségvetést és a helyreállítási alapot. A következő napok még biztosan az európai költségvetési vitáról szólnak majd, ez határozhatja meg a forint sorsát. Ma kora délután pedig az MNB kamatdöntése, illetve az azt követő közlemény lehet piacmozgató hatású.

Kedd reggel 359,25-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a hétfő esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap érezhetően gyengült a forint, sőt alulteljesítő volt a viszonylag jó nemzetközi hangulatban azt követően, hogy a magyar kormány képviselője megvétózta az EU új költségvetését és a koronavírus miatt hozott helyreállítási alapot. A következő napokban is elsősorban az európai vitákra lehet érdemes figyelni, csütörtökön videokonferenciát tartanak az állam- és kormányfők, akkor tisztázódhat a helyzet a magyar és lengyel vétó után. Itthon délután tartja kamatdöntő ülését az MNB Monetáris Tanácsa, a kamatkondíciók változására legkorábban decemberben számíthatunk, de a döntést követő közleményben lehetnek új információk. A dollárral szemben most 303 közelében jár a forint, míg az angol font 400,55-nél áll most.

A forint versenytársai közül ma a lengyel zloty tűnik alulteljesítőnek, 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnál az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra az utóbbi napok fellélegzése után 0,3 százalékkal gyengült ma reggel a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand alig mozdult.

A költségvetési vétó az euró árfolyamára alig volt hatással, kedd reggel 1,186 körül jár a dollárral szembeni jegyzés, ami minimális emelkedést jelent tegnaphoz képest. A japán jen alig mozdult a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos erősödéssel kezdett.

