Kemény betonfal felé közelít a forint

A magyar deviza utóbbi napokban látott erősödésével fontos szint felé közeledik, hiszen korábban többször is 355 körül fordult vissza a forint erősödése. Most a jó nemzetközi hangulatnak és a dollár esésének köszönhetően lassan megint ezt közelítjük. A következő napokban elsősorban az uniós költségvetési vita kimenetelén múlhat a forint sorsa, arra figyelnek most a befektetők.