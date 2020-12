Kritikus szinten billeg a forint - Ha nem áll meg az esés, a 370-es szint kerülhet célkeresztbe

Az angliai szuperfertőző koronavírus-törzzsel, illetve a Brexit-megállapodással kapcsolatos bizonytalanság miatt tegnapra egyhavi mélypontra esett a forint és ha a 362 felett húzódó technikai ellenállás nem tart ki, akkor könnyen a 370-es szint felé veheti az irányt a magyar fizetőeszköz a következő napokban, az év vége körüli alacsonyabb piaci likviditás mellett.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Bár a hétfői nagy részvénypiaci esés és devizapiaci hangulatromlás után tegnap már látszottak a hangulatjavulás jelei és ma hajnalra meg is állapodott a londoni, a párizsi és a brüsszeli kormány az utazási korlátozások enyhítéséről, továbbra is sok a bizonytalanság. Egyrészt az, hogy kell-e Anglia, netán az Egyesült Királyság egész területére kiterjedően a legsúlyosabb, 4-es fokozatú kijárási korlátozásokat elrendelni, ma-holnap kiderülhet, másrészt ott a Brexit is, amely körül továbbra is hatalmas a bizonytalanság. Ilyen környezetben nem tud igazán erőre kapni a forint és a többi régiós deviza sem, és ahogy látjuk: kritikus szint körül billeg az euróval szemben.

Az elmúlt hónapokban a 362,5 körüli zóna többször is megállította az árfolyamot, hol támaszként, hol ellenállásként funkcionált és most is idáig esett a minap a forint. Ha ez a szint elesne, azaz az EUFHUF felfelé átlépné ezt a vonalat, akkor kinyílna az a zóna, amelybe már a tavasszal és ősszel is megjárt 370 közeli szint is benne van.

A forint a bizonytalanabb hangulatban erősödő dollárral szemben sem tudott eddig erőre kapni, így a jegyzések már alulról közelítik a 300-as kerek szintet, ma reggel 297 körül mozognak.

Címlapkép forrása: Shutterstock