Megtorpant a forint az újabb teljes lezárások hírére

Nagy lendülettel kezdte az újévet a forint, aztán ahogy elromlott külföldön a piaci hangulat az új koronavírus-törzs miatti szaporodó lezárások hírére, úgy torpant meg a forint is és kezdett hullámzásba a 361-362 közötti tartományban.

A robbanó angliai fertőzési esetszámok miatt hétfő este bejelentette a harmadik teljes lezárást Angliára Boris Johnson brit kormányfő, miközben a dél-afrikai mutáció még veszélyesebb, és hírek szerint több héttel kinyújtják majd a német lezárások fenntartását is, illetve az olaszoknál is folytatódik a lezárások és részleges oldások időszaka. Idehaza pedig Orbán Viktor hamarosan újra dönt a kijárási tilalomról.

Ebben a környezetben, amely a gazdasági kilátásokat megint rontja, tegnap jókora esést szenvedtek el az újév első kereskedési napján a tőzsdék és a hangulatomlás a forintot is megállította még azelőtt, hogy elérte volna az euróval szemben a kerek 360-as szintet. Azóta 360,7-ről kétszer is a gyengülés irányába fordult az árfolyam, ma délelőtt a 362-es szintet is megjárta a kereskedés.

Amennyiben az utóbbi egy hónap relatív árfolyam-teljesítményét nézzük az euróval szemben, azt látjuk, hogy a forint a lengyel zlotyval együtt kicsit relatív alulteljesítő a régió többi devizájával szemben.

Ma befektetői szempontból fontosak lesznek a georgiai választások Amerikában, mert eldől, hogy republikánus irányítású lesz-e a Szenátus, ami korlátozza Joa Biden elnök gazdaságpolitikai és külpolitikai elképzeléseit, vagy a demokraták szerzik meg az irányítást és így végre tudja hajtani ambiciózus elképzeléseit, köztük a céges- és magánszemélyi adóemeléseket és klímapolitikai terveket az új elnök. Erről bővebben:

Az euró továbbra is kitartóan erős a dollárral szemben, 1,2250-1,23 között hullámzik az árfolyam, így a forint relatív erősebb szintjei mellett a dollár/forint árfolyam 295 alatt hullámzik a bankközi piacon.

Címlapkép forrása: Getty Images