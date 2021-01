Ugrik az euró, de még vele szemben is szárnyal a forint

Csaknem 3 éves csúcsra ugrott szerda reggel az euró a dollárral szemben 1,23 felett arra a piaci várakozásra, hogy megnyerhetik a demokraták a Szenátusért folytatott kontrollt az Egyesült Államokban és így Joe Biden demokrata elnök komolyabb korlátok nélkül tudná megvalósítani gazdaságpolitikai élénkítő terveit. Az euró tehát nagyon jól teljesít a gyengélkedő dollárral szemben, de még ezzel az erősödő euróval szemben is új csúcsra ért 358 alatt a forint.

A szavazatok 98%-ának összeszámolása alapján, mintegy 40 ezer szavazattal vezet a demokrata Raphael Warnock a republikánus Kelly Löffler előtt a megismételt egyik georgiai választáson és így gyakorlatilag megszerezték a 49 szenátusi helyet is a demokraták. A másik versenyben szintén 98%-os eredménynél 3500 szavazattal vezet a demokrata Jon Ossoff a republikánus David Perdue előtt és olyan körzetekből nem érkezett még eredmény, ahol novemberben Joe Biden, tehát a demokrata elnökjelölt nyert. Ez szintén növeli az esélyét annak, hogy az 50. szenátusi helyet is behúzzák a demokraták és így szavazategyenlőség esetén a demokrata alelnök Kamala Harris szavazata dönt a vitás kérdésekben. Ez azt jelentené, hogy Joe Biden és Kamala Harris komolyabb szenátusi akadályok nélkül tudna nekikezdeni ambiciózus gazdaság- és külpolitikai céljai megvalósításának, és ezt árazhatja a piac azzal is, hogy gyengül a dollár. Bidenék ugyanis 10 év alatt egy komolyabb klímavédelmi és infrastruktúra-fejlesztési programot is terveznek a vállalati adóemelések mellett, ami a deficit további növekedése felé is mutat.

Az euró ezen háttér jegyében ma reggel 1,23 fölé ugrott a dollárral szemben (1,2340-ig), ahol utoljára 2018. áprilisában járt, azaz csaknem 3 éves csúcsra ért a közös európai fizetőeszköz.

A forint még az egyre erősebb euróval szemben is egyre jobban teljesít, hiszen ma reggel 359 közeléből 358 alá erősödött, így amint azt tegnap valószínűsítettük: visszatesztelt a 358-as kitörési pontot, ahonnan december 21-én bekövetkezett a hirtelen forintesés.

Amennyiben kitart a forint lendülete, akkor tegnapi technikai elemzésünk szerint a 354,5-355,5 közötti zónát kell figyelni, ahol egy emelkedő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag is van, ez egy komoly támasz zóna, ami elsőre bizonyára megállíthatja a forintot.

A dollár hanyatlása és a forint erősödése együtt jókoramozgásokat produkál a dollár/forint árfolyamban és ahogy már tegnap valószínűsítettük: egyre inkább esélyes, hogy a piac tesztelni fogja a 290 alatti tartományt, azaz letörik az itt húzódó támasz zóna. Ma reggelre már pont 290-ig bukott a kereskedés.

