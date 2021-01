Megint meglódult a forint, új csúcs közelében jár az euróval és dollárral szemben

Szerda után csütörtök délelőtt is hirteélen forinterősödés bontakozott ki a bankközi piacon, amelynek jegyében 357 közelébe erősödött az euróval, 290 közelébe a dollárral szemben. Előbbi 2,5 hetes, utóbbi csaknem 2,5 éves csúcs közeli szintet jelent.

Azzal, hogy a keddi választásokon a demokraták megnyerték az amerikai szenátus irányítási lehetőségét, Joe Biden elnök ambiciózus gazdaságélénkítési és külpolitikai tervei előtt alig lesznek akadályok. Ez jelentős kockázatvállalási étvágyat és dollárgyengülést gerjesztett szerdán a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. Mindezt csak átmenetileg tudta fékezni az, hogy magyar idő szerint szerda este káosz uralkodott el a washingtoni törvényhozás épülete körül, hiszen betörtek a Trumpot támogató dühös tüntetők, zavargások voltak, többen meghaltak, de végül csütörtökön délelőtt ezzel együtt is hitelesítette a Kongresszus Biden elnökségét. Mivel a képviselőház eleve demokrata irányítású és most a szenátus is azzá vált, így ez a Biden-féle adóemelési, klímapolitikai elképzelések előtt megnyitja az utat, ez pedig nagyfokú költségvetési hiány felé mutat, erre a dollár tegnap közel hároméves mélypontra bukott az euróval szemben 1,2350-nél, miközben a részvénypiacokon nagy emelkedés bontakozott ki.

A kockázati étvágyat érdemben nem csorbították a washingtoni kaotikus jelenetek, amelyek akár oda is elvezethetnek, hogy Trumpot megfosztják elnöki jogkörétől éppen a mandátumának utolsó napjaiban. Mindenesetre január 20-tól egyébként is Biden lesz az elnök. A részvénypiacokon cüstörtök délelőtt is kitartott az optimista hangulat, a német DAX-index 14 ezer pont körül, azaz történelmi csúcsa közvetlen közelében hullámzik.

Ebben a környezetben a forint stabilan kezdte a csütörtöki napot 358,7 körül, aztán hirtelen 357,2-ig ugrott az euróval szemben. Tegnap innen fordult a gyengülés felé, egészen 359-ig.

A régiós devizák mezőnyét nézve nem lóg ki forint és a lengyel zlotynál is volt délelőtt egy újabb erősödési hullám, tehát nem egyedi, ami a forintnál történik.

Amennyiben technikai elemzési alapon nézzük az EURHUF-ot, akkor elmondhatjuk, hogy nincs még túladva (napos RSI 42-nél), és 2-3 egységnyire vagyunk komolyabb támaszoktól, tehát van még tér az erősödés felé. A 200 napos mozgóátlag 355,4-nél, az emelkedő trendvonal 355-nél húzódik. Ezek első körben nagy valószínűséggel megállíthatják a forint menetelését.

Figyelni kell a forint dollárral szembeni árfolyamára is, hiszen ott 290 alatt is járt a kereskedés tegnap és ma is ezen zóna körül jár. Amint már tegnap felhívtuk rá a figyelmet, benne van a pakliban, hogy letörik a 289körüli erős támasz zóna és akkor további jelentős tér nyílna meg a forint erősödése felé, ami visszahatna a forint euróval szembeni árfolyamára is.

Címlapkép forrása: Getty Images