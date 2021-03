Akár a forint sorsát is eldöntheti a holnap esti amerikai lépés

A héten a Fed kamatdöntő ülését várják leginkább a befektetők, a szerda esti közleményben és a sajtótájékoztatón az lesz a legnagyobb kérdés, mit reagál a jegybank a hosszú hozamok emelkedésére és az inflációs kilátások erősödésére. Ez pedig akár az utóbbi időben rekordközelbe gyengült forintra is hatással lehet, hiszen a dollár reakciója bármerre is elmozdíthatja az euró-forint árfolyamot is.