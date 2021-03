Elillant a Fed-döntés utáni eufória, megint 368 közelében a forint

Csütörtök reggel 366,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte pontosan megegyezett a szerda esti szinttel. A magyar deviza kicsit el tudott távolodni történelmi mélypontjától, hiszen tegnap még 368 közelében is járt az euró jegyzése. Az erősödés elsősorban a dollár gyengülésének volt köszönhető, amire később még visszatérünk. A forint kapcsán csak az a lényeg, hogy várhatóan továbbra is elsősorban a nemzetközi piaci fejlemények mozgatják majd az árfolyamot, az euró-dollár mellett a globális inflációs adatokra és kilátásokra, valamint a kötvényhozamokra lehet érdemes figyelni. A dollár jegyzése most 306,7 körül jár, míg az angol font 428,44 forintba kerül.

Nem csak a forintnak, hanem a többi régiós devizának is jót tett a dollár tegnapi gyengülése, hiszen a feltörekvő devizák ilyenkor hagyományosan jól tudnak teljesíteni. A lengyel zloty csütörtök reggel minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással nyitott. A feltörekvő piacon ma elsősorban a török kamatdöntésre lehet érdemes figyelni, előzetesen 100 bázispontos kamatemelést várnak az erősödő infláció miatt. A líra reggel egyelőre kivár a nagy döntés előtt, alig mozdult, miközben a dél-afrikai rand 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben.

És akkor kicsit bővebben a dollár gyengüléséről: elsőre úgy tűnik, hogy a Fed legalább átmenetileg megfelelt a felfokozott várakozásoknak, hiszen a részvénypiacok kedvezően reagáltak a szerda esti hírekre, és a dollár is gyengülésnek indult. A jegybank legfontosabb üzenete az volt, hogy legalább 2023-ig nem várható kamatemelés, és egyelőre nincs itt az ideje beszélni az eszközvásárlási program lassú leépítéséről sem. Elsősorban azzal indokolták ezt, hogy a munkaerőpiac még messze van a járvány előtti önmagától, közel 10 millió álláshely továbbra is hiányzik. Az inflációval kapcsolatban pedig fogadkozott a Fed, hogy rugalmasan kezeli majd az egyre erősödő árnyomást. Csütörtök reggel ismét erősödésbe kapcsolt a dollár, a mostani 1,1957-es árfolyam azt jelenti, hogy 0,2%-ot máris „visszaadott” a tegnap esti esésből. A következő hetekben a globális piacon és a forint szempontjából is az lesz a kulcs, hogy menyire lesz tartós a dollárgyengülés. A japán jen ma reggel 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig stagnálással nyitott.

