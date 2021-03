Mindössze 40 fillér hiányzott – Bármelyik pillanatban történelmi mélypontra eshet a forint

Gyakorlatilag bármelyik pillanatban eljöhet a forint új történelmi mélypontja, csütörtökön a gyengülésben 369,2-nél is jár az euró jegyzése, ami mindössze 40 fillérre volt az eddigi csúcstól. Ma is elsősorban a dollárra lesz érdemes figyelni, ha az amerikai deviza ismét erősödni kezd, akkor könnyen sosem látott szintre eshet a forint is.

Péntek reggel 368,87-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. Tegnap ismét jelentősen gyengült a magyar deviza, délután átmenetileg 369,2-nél is járt az euró-forint jegyzés, ami

mindössze 40 fillérre volt a tavaly április elején látott mélyponttól.

Sőt, a napon belüli csúcsot egyelőre elkerültük, de kijelenthető, hogy eddig sosem zárt a tegnapinál magasabban a forint, ami szintén nem túl jó előjel.

Miért ütötték kishíján mélypontra a forintot? Elsősorban a nemzetközi hírek mozgatják most az árfolyamot, csütörtökön a Fed döntése után a dollár ismét erősödésbe kapcsolt, ami hagyományosan rossz hír a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is. Éppen ezért ma is elsősorban az euró-dollár árfolyamot lesz érdemes figyelni, ha az amerikai deviza ismét az erősödés felé mozdul, akkor könnyen láthatunk új csúcsot az euró-forintban is. Péntek reggel a dollár 309,56 forintba kerül, az angol font pedig 430,7-nél jár.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A nemzetközi devizapiaci fejleményeknek köszönhetően csütörtökön a régiós versenytársak is gyengültek, ma reggel egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdett, vagyis a jelek szerint kivárnak a befektetők, hogy merre indul a dollár. A feltörekvő piacokon a török líra a romló hangulatban tudott nagyot erősödni köszönhetően annak, hogy a jegybank a várt 100 helyett 200 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot. Péntek reggel egyelőre minimális gyengüléssel kezd a líra, a dél-afrikai rand pedig hasonló mértékű erősödést mutat.

Az euró-dollár jegyzés ismét visszaesett tegnap, így lassan az 1,19-et közelíti, miközben szerda este még az 1,20-as lélektani határ közelében is járt. Ma reggel egyelőre még nincs irány, ha elindul valamerre a jegyzés, akkor az a forint sorsát is eldöntheti. A japán jen a Bank of Japan hajnali kamatdöntése után stagnál, míg az angol font 0,1 százalékkal gyengült reggel.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images