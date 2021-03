Lépked vissza a forint s azakadéktól, a líra képtelen talpra állni

A forint 368-nál kezdi a hetet az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal magasabb a péntek esti szintnél. Ezzel továbbra is veszélyes közelségben van a forint tavaly látott történelmi mélypontja 369,6-nál, a múlt héten 369 felett is járt a jegyzés, vagyis a szakadék széléről fordult vissza a magyar deviza. A következő időszakban elsősorban az MNB Monetáris Tanácsának keddi kamatdöntése lesz érdekes, a piac a közleményt és a kommunikációt figyeli elsősorban, hiszen a gyengülő forintra és az emelkedő inflációs kilátásokra reagálnia kellene a jegybanknak is. A dollár jegyzése most 309,7-nél jár, míg az angol font 428,73 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon elsősorban a török lírára figyelnek a befektetők, mely most 9,6%-os zuhanásban volt, de hajnalban 17%-ot is esett a dollárral szemben azok után, hogy a hétvégén váratlanul menesztették a jegybank elnökét.

A dollár erősödéssel próbálkozik, ami további nyomást helyezhet a feltörekvő piaci devizákra. Hétfő reggel 1,1885 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen közben 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-kal gyengült.

