Továbbra sem tud talpra állni a forint, 362 felé araszol az euró

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Jó a részvénypiaci hangulat Európában és a gazdasági újranyitás újabb lépése jött ma el (nevelési-oktatási intézmények egy része nyitása), a héten pedig a teraszok is megnyithatnak, mindez pedig gyorsabb gazdasági talpraállásként relatív előnyt jelenthet a régióban, mégis a forint folytatódó gyengélkedését látjuk hétfő reggel is a bankközi devizapiacon. Igaz, közben az euró is erősödik a járványkezelés haladása mellett, így a dollárral szemben másfél hónap után újra átlépték felfelé a jegyzések az 1,20-as kulcsszintet.