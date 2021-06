Elbizonytalanodott a forint, újra 350 közelében az euró

Kedden érezhetően gyengült a forint, így újra 350 közelébe kúszott fel az euró jegyzése. Vagyis jó eséllyel láthattuk az árfolyam alját 345 közelében az utóbbi napokban, bár a ma reggel érkező inflációs adat még hozhat intenzívebb mozgást.

Szerda reggel 348,5-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti szinttel. A magyar deviza a korábbi erősödés után láthatóan elbizonytalanodott az utóbbi napokban, a 345-ös szintet többször is tesztelte, de nem tudta áttörni. Így jó eséllyel innen már stagnálás, kis gyengülés jöhet a következő időszakban, ennek első jeleit láttuk tegnap a korábbi erősödés korrekciójaként. A KSH reggel kilenc órakor közli a májusi inflációs statisztikát, ami még hozhat mozgást a forint piacán is, előzetesen az áprilisi 5,1%-ról még egy kis emelkedést vártak a szakemberek. A dollár jegyzése most 286,12-nél jár, míg az angol font 405 forintba kerül.

Tegnap a régiós versenytársakhoz képest is alulteljesítő volt a forint, ma reggel egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezd. Varsóban ma kamatdöntésre figyelnek a befektetők, a lengyel jegybankot szintén az infláció szorongatja, szigorítani most még várhatóan nem fog, de a kommunikáció a korábbinál erősebb lehet. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is stagnál egyelőre.

A forint piacán látott fordulat részben azzal is összefügghet, hogy 1,22 felett a dollár gyengülése is elakadt. Egyelőre nem tudott jelentősen visszaerősödni az amerikai deviza, most 1,2177-nél jár a jegyzés, viszont egyelőre a további gyengülés is lekerült a napirendről. A japán jen szerda reggelre minimális elmozdulást mutat, és az angol font is ugyanott áll, ahol tegnap este a dollárral szemben.

