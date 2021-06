Ütik tovább a forintot, nagyon betett neki a Fed döntése

A forint csütörtöki esésével az euró elleni jegyzések az előbb csaknem 355-ig ugrottak, azaz majdnem ugyanoda visszagyengült a forint, ahonnan május 17-én reggel az MNB-alelnöki kamatemelési üzenetre szárnyalni kezdett. Ez mindenképpen érdekes, mert közben a piacon jelentősen felerősödtek a kamatemelési várakozások - amint azt tegnapi elemzésünkben megírtuk -, és közben jönnek sorozatosan az olyan külföldi banki elemzések is (SocGen, Morgan Stanley), amelyek már a jövő keddi ülésre 0,9%-ra, vagy 1%-ra emelkedő alapkamatot és egyhetes betéti rátát várnak.

Tegnaphoz képest a BUBOR kamatok nem emelkedtek az 1 héttől 9 hónapig tartó, általunk figyelt lejáratokra, de a határidős kamatláb-megállapodások (FRA-k), igen, méghozzá 4-7 bázisponttal. Ez tehát azt jelenti, hogy a tovább erősödő kamatemelési várakozások mellett esik a forint.

A jelek szerint a Fed által küldött üzenet most erősen hat a piacokra és közben lehetnek egyedi, magyarspeficikus tényezők is a gyengülés mögött (hiszen is is nagyobbat esett a forint, mint a régiós devizák).

Az egyik ilyen az lehet, hogy bizonytalan a piac a jövő keddi kamatemelés tényleges mértékével, illetve azzal kapcsolatban, hogy utána milyen gyakorisággal és milyen mértékben hajlandó majd szigorítani az MNB.

A másik ilyen pedig a minap elfogadott, pedofiltörvénynek nevezett jogszabály körüli erőteljes tiltakozó nemzetközi reakciókkal függhet össze, ami miatt egyes befektetők aggódhatnak, hogy ez esetleg majd az EU-pénzek folyósítására, vagy egyéb döntésekre kihathat idővel (lengyel városok tavaly elestek valamennyi EU-s pénztől a "melegmentes" övezetek kihirdetése után).

Amint az alábbi relatív árfolyamteljesítményt mutató grafikonunkon látszik: a május 13-i kezdő dátumhoz képest a forint már csak 1%-os erősödésben jár, noha május végéig felülteljesítő volt a régiós devizákhoz képest, most viszont már beleolvad a mezőnybe.