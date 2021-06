Ma eljön az igazság pillanata a forint számára

Kedd reggel kismértékű gyengüléssel kezdett a forint az euróval szemben, a befektetők elsősorban az MNB délutáni kamatdöntésére figyelnek, mely hetek óta izgalomban tartja a piacot. Az utóbbi időszak kommunikációja alapján borítékolható a kamatemelés a jegybanktól, csak annak mértéke kérdés, azonban így is okozhat csalódást a Monetáris Tanács a várakozásokhoz képest.

Kedd reggel 353,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-kal volt magasabb a hétfő esti jegyzésnél. Az utóbbi hetekben érezhetően gyengült a forint, korábban a 345-ös szintet nem tudta átvinni, majd onnan pattant vissza. Ez egyrészt a Fed múlt heti kamatdöntésének volt köszönhető, ami komoly dollárerősödést váltott ki a piacon, másrészt a befektetők elkezdtek elbizonytalanodni az MNB mai döntése előtt. Az elemzők egy része szerint félő, hogy a jegybank csalódást okoz majd a várakozásokhoz képest, a beárazott 30-40 bázispontnál kisebb is lehet a kamatemelés. Az biztos, hogy délután izgalmak várnak ránk, szokás szerint kettőkor teszi közzé kamatdöntését a Monetáris Tanács, majd háromkor jön a közlemény az indoklással. Emellett elképzelhető, hogy sajtótájékoztatót is tart a jegybank a kamatemelés apropóján. A dollárral szemben most 297,15-nél járunk, míg az angol font 413,3 forintba kerül.

A forint versenytársai egyelőre stagnálnak, a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimálisan erősödött.

Említettük már a dollár erősödését, az amerikai deviza alig egy hét alatt 2%-ot javított az euróval szemben. Ma reggel 1,19 körül jár a jegyzés, ez tegnaphoz képest minimális dollárerősödést jelent. A japán jen közben 0,1%-kal, az angol font pedig 0,2%-kal gyengült.

