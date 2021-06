Megállíthatatlannak tűnik a forint az MNB kamatemelése után

Szerda reggel 349 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os forinterősödést jelentett kedd estéhez képest. Tegnap felemás napja volt a forintnak, hiszen először az MNB kamatemelése ellenére gyengült az euróval szemben, majd amikor a jegybank vezetősége elkezdte sajtótájékoztatóját hatalmasat fordult a hangulat és meredek erősödésbe kapcsolt a magyar deviza. Ennek köszönhető, hogy újra a 350-as kulcsszintet tudja támadni a forint. Néhány hete 345 körül akadt el az erősödés, vagyis most is lehet még tér a lélektani határ áttörésére. A dollárral szemben most 293,4-nél járunk, míg az angol font 409,1 forintba kerül.

A forint versenytársai egyelőre stagnálással kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén erősödéssel kezdett reggel.

A dollár árfolyamában kismértékű gyengülést hozott Jerome Powell Fed-elnök kedd esti kongresszusi meghallgatása, a jegybank vezetője alig változtatott a múlt heti fontosabb üzeneteken, továbbra is a gazdaság erőteljes kilábalását és a tartósan alacsony inflációt hangsúlyozta. Szerda reggel 1,1935 körül járt a jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett. A japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan erősödött.

