Ide-oda rángatják a forintot - Délután dőlhet el az irány

Kedd reggel 361,44 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal. A hét elején 362 felett is járt a jegyzés, ami több havi mélypontot jelentett a forint szempontjából, utoljára április végén volt ennél gyengébb a magyar deviza. Egy hónap alatt 3 százalékkal esett vissza a forint az euróval szemben, ezzel jelentősen alulteljesítő volt, a régióban a lengyel zloty 1,9 százalékot, a cseh korona pedig 0,7%-ot veszített ugyanebben az időszakban. A befektetők hetek óta az MNB mai kamatdöntő ülésére várnak, részben az ezzel kapcsolatos kockázatok gyengítették a forintot. A múlt havi 15 bázispontos effektív kamatemelés után a befektetők mára már inkább 20-30 bázispontos szigorítást áraztak be. Ha ez megtörténik és a kommunikációban is demonstratív lesz a Monetáris Tanács, akkor van esély arra, hogy korrigál az árfolyam és újra erősödik a forint, ellenkező esetben viszont folytatódhat a gyengülés. Szokás szerint délután kettőkor lesz érdemes figyelni a döntésre, majd egy órával később megjelenik a jegybank közleménye. A dollárral szemben reggel 306,47-nél jártunk, míg az angol font 423,3 forintba került.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A már említett versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal gyengült az euróval szemben kedd reggelre, míg a cseh korona minimális erősödéssel kezdett. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdult, míg a dél-afrikai rand 0,4%-os gyengülésben van egyelőre.

Nem csak az MNB tart kamatdöntő ülést a héten, szerdán magyar idő szerint este a Fed is közzéteszi szokásos kétnapos ülésének eredményét. Ez elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehet hatással, kérdés, hogy az 1,18 alatti szintről újra lendületet tud-e venni a dollár, vagy korrekció jön az árfolyamban. Ma reggel egyelőre továbbra is 1,18 alatt jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent. A japán jen egyelőre 0,2 százalékos erősödésben van a dollárral szemben, míg az angol font alig mozdul.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images