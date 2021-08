Begyújtotta a rakétákat tegnap a forint, már csak meg kellene tartania az elért szintet

Nagyot erősödött hétfőn a forint az euróval szemben, kedd reggel 356 alatt kezd a jegyzés. Kérdés, hogy innen tud-e még tovább erősödni a magyar deviza vagy legalább meg tudja-e tartani pozícióját. Ebben egyrészt a nemzetközi hangulat, másrészt a jövő kedden érkező júliusi inflációs adat segíthet.

Kedd reggel 355,55 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális változást jelentett hétfő estéhez képest. Tegnap nagyot ment a magyar deviza, így sikerült eltávolodnia a 360-as lélektani határtól is. Kérdés, hogy innen tud-e még kapaszkodni, illetve meg tudja-e tartani magát, vagy ismét a gyengülés felé indul. A következő időszakban elsősorban a nemzetközi hangulat lehet meghatározó ebből a szempontból, emellett jövő kedden jön a júliusi inflációs adat, ami a forint sorsát is meghatározhatja. A dollárral szemben most 299,7-nél járunk, míg az angol font 416,9 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,6%-ot javított, míg a dél-afrikai rand 0,2%-kal erősödött.

Az euró-dollár árfolyam is alig mozdult ma reggelre, az 1,1877 körüli jegyzés minimális euróerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen közben 0,1%-ot erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2%-ot javított.

