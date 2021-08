Besegíthet az inflációs adat a forintnak – Célba vesszük a 350-et?

Egyelőre alig reagált a forint a vártnál alacsonyabb júliusi inflációs adatra, hosszabb távon azonban akár tovább enyhülhet a nyomás a magyar devizán. Kérdés, ezzel sikerül-e ellensúlyozni a dollár esetleges további erősödését.

Kedd reggel 352,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a tegnap esti árfolyamhoz képest. Az mindenképp jó hír a forint számára, hogy a KSH reggeli közlése szerint a júniusi 5,3%-ról 4,6%-ra esett vissza az infláció, miközben a szakértők előzetesen kicsivel 5 százalék alatti értékre számítottak. Ez a következő napokban a forintnak is segíthet, hiszen a vártnál alacsonyabb inflációval a reálkamatunk javul valamelyest, ami fontos sérülékenységi tényező. Ugyanakkor az inflációs adat annak veszélyét is hordozhatja, hogy az MNB esetleg kevésbé lesz elszánt augusztus végén az újabb kamatdöntéskor, vagy szeptemberben lassít majd a szigorítási tempón. A szakemberek egyébként arra számítanak, hogy az év végén visszatérhet még az 5% feletti áremelkedés kora Magyarországon. A dollárral szemben most 300,5 körül járunk, míg az angol font 416,3 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A lengyel deviza esetében napok óta javítja a hangulatot, hogy megoldódni látszik a vita az EU-val, ráadásul Varsóban is egyre elszántabbnak tűnik a jegybank a kamatemelésre. A feltörekvő piacon kedd reggel a török líra 0,2%-os erősödéssel kezdett, míg a dél-afrikai rand stagnálással kezdett.

A dollár az erősödés felé hajlik megint, főleg úgy, hogy a Fed egyre több döntéshozója nyilatkozik a közelgő szigorítás szükségességéről. Az amerikai jegybank augusztus végén tartja szokásos éves konferenciáját Jackson Hole-ban, a várakozások szerint Jerome Powell elnök ott bejelentheti az eszközvásárlási program fokozatos leállítását. Kedd reggel 1,1732 körül járt az euró-dollár jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti szinttel. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödéssel kezdte a napot.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images