Elszántnak tűnik a forint, de a 350-es szint már túl nagy falat lehet

Az utóbbi hetekben többször nekifutott a 350-es lélektani határnak a forint, azonban eddig nem sikerült áttörnie. Így most a 350-352-es szűk sávban ragadt be az euróval szembeni jegyzés, ami persze nem zárja ki, hogy innen még jöjjön egy sikeres kitörési kísérlet.

Szerda reggel 351,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából kedd estéhez képest. Az elmúlt időszakban többször is megpróbálkozott a 350-es lélektani határ áttörésével a forint, azonban eddig nem sikerült neki. Elképzelhető, hogy a folyamatos tesztelgetések után sikerül megint erőre kapnia a magyar devizának, ezen segíthet például a jövő keddi kamatdöntés, amikor a Monetáris Tanács tovább szigoríthat a várakozások szerint. A dollárral szemben most 299,83-nál járunk, míg az angol font 412 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak esetében sem látszik jelentősebb elmozdulás az elmúlt időszakban, a lengyel zloty és a cseh korona szerdán is gyakorlatilag stagnálással kezdtek. A feltörekvő piacon közben a török líra szintén alig rezdült korán reggel, a dél-afrikai rand pedig 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az amerikai deviza is jó erőben van az elmúlt időszakban, kedden majdnem öthónapos csúcson is járt a jegyzés, így lassan az 1,17-et közelíti. Ez kicsit rontja a forint esélyeit a kitörésre, hiszen az amerikai deviza erősödése rossz hír a magyar deviza számára. A japán jen és az angol font is alig mozdultak szerda reggel.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images