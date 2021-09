Ide vezetett a nagy erősödés: lassan egyéves csúcsát támadhatja a forint

Úgy tűnik, hogy lehet még szufla a forintban az utóbbi hetek erősödése után, ha további kedvező hírek érkeznek, akkor hamarosan akár egyéves csúcsát is támadhatja a magyar deviza az euróval szemben. A befektetők elsősorban a holnap reggeli magyar inflációs adatra és az EKB csütörtöki kamatdöntésére figyelnek, melyek meghatározhatják a hangulatot.

A magyar gazdaság és a forint kilátásai is szóba kerülnek a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján október 19-én.

Kedd reggel 347,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszálnyival volt magasabb a tegnap esti árfolyamnál. A kora reggeli kis gyengülés ellenére továbbra is inkább az erősödés határozza meg a forint mozgását, egy hónap alatt 1,75%-ot javított az euróval szemben, míg a dollár ellenében több mint 2,5 százalékot. Ezzel ahogy már írtuk, a forint volt augusztusban az egész világon a legjobban teljesítő deviza. Utoljára három hónapja, június első felében volt a mostaninál erősebb a forint, azonban ha tovább tud kapaszkodni, és áttöri a 345-ös szintet is, akkor már egyéves csúcsról beszélhetünk. Ebben rövidtávon a holnap reggeli inflációs adat vagy az EKB csütörtöki kamatdöntő ülése segíthet, két hét múlva pedig jön az MNB újabb kamatdöntése, mely szintén fontos lehet a deviza szempontjából is. A dollárral szemben most 292,95 körül járunk, míg az angol font 405 forintba kerül.

A régióban a versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az utóbbi napokban az euró-dollár árfolyamban sem láttunk igazán komoly kilengést, Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde után 1,17-től a dollár visszagyengült 1,18 fölé, miután a jelek szerint nem siet majd a szigorítással az amerikai jegybank. Augusztusban azonban már az eurózónában is tízéves csúcsra, 3%-ra emelkedett az infláció, így a holnapi EKB-kamatdöntés tartogathat izgalmakat, hiszen lassan az európai jegybanknak is reagálnia kell valamit az áremelkedésre. Kedd reggel 1,1865 körül járt az euró-dollár, miközben a japán jen és az angol font is minimálisan gyengült az amerikai devizához képest.

