Oda-vissza megtépték a forintot az MNB döntése után

Felemásan értékelték a befektetők az MNB keddi kamatdöntését: először a vártnál kisebb kamatemelés hatására gyengülni kezdett a forint, majd a likviditás kiszívása megnyugtatta a kedélyeket. Így továbbra is 352 felett kezd a magyar deviza a javuló nemzetközi hangulatban, ma este a Fed hozhat kilengéseket a piacra.

Szerda reggel 352,6 körül kezd a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelent a kedd esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza tegnap nagy utat járt be az MNB kamatdöntése után: előbb 355-ig emelkedett az euró jegyzése azt követően, hogy a várt 30 helyett csak 15 bázisponttal emelte meg az alapkamatot a jegybank, majd onnan kapcsolt rá megint a forint azt követően, hogy a Monetáris Tanács bejelentette a forintlikviditás fokozatos csökkentését. A megnyugtató üzenetek hatására erősödött vissza a forint, a jelek szerint a befektetők pozitívan értékelik, hogy az MNB tenni akar az utóbbi hónapok egyik legkomolyabb piaci problémájának kezelése érdekében. A dollárral szemben most 300,76-nál járunk, míg az angol font 410,5 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty kedden érezhetően gyengült az euróval szemben, ezt ma reggel 0,2 százalékos erősödéssel korrigálja, míg a cseh korona stagnálással kezdi a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimális elmozdulással, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban ma este a Fed kamatdöntő ülése hozhat kilengéseket, az amerikai jegybank friss makrogazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist (dot-plot) is közöl. A szakemberek szerint könnyen lehet, hogy a szigorúbb hangvétel irányába mozdul el a jegybank kommunikációjában, ami akár további dollárerősödést is kiválthat a piacon, így az 1,17-es szint áttörése is reális lehet. A japán jen 0,3%-os gyengüléssel, az angol font pedig 0,1 százalékos lecsorgással kezdte a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images