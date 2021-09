Ütik tovább a forintot, 355-nél az euró

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Felemásan értékelték a befektetők az MNB keddi kamatdöntését: először a vártnál kisebb kamatemelés hatására esett a forint, majd a likviditás kiszívásának ígérete megnyugtatta a kedélyeket. Ez azonban nem tartott sokáig, mert a kamatswap-piacon továbbra is nagyon alacsonyak maradtak a hozamok a kamatemelés mellett is, így a forint szerdán újra esni kezdett és 355 közelébe jutott az euróval szemben. Ebben egy mára várt kulcsfontosságú lengyel alkotmánybírósági döntésnek is szerepe lehet. Ma este a Fed hozhat kilengéseket a piacra.