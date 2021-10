Azonnal megütötték a forintot a továbbra is visszafogott kamatemelés hírére

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A csaknem háromhavi mélypontjáról határozott erősödést mutatott reggel óta a forint az euróval szemben azután, hogy Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó a Portfolio konferenciáján félszívűnek nevezte az MNB eddigi kamatemelési sorozatát. Elképzelhető volt, hogy egyes piaci szereplők elkezdtek spekulálni arra, hogy az MNB ma mégiscsak nagyobb, a 15 bázispontost meghaladó kamatemelést jelent be, hiszen a minap a cseh és a lengyel jegybank is váratlanul határozott mértékű szigorításokról döntött. Közbe persze az is fontos, hogy hajnal óta gyengült kicsit a dollár, ez is segíthetett a forintnak. Aztán az MNB 2-kor bejelentette, hogy nem gyorsít az emelés mértékén: továbbra is 15 bázisponttal szigorított, így a forintot azonnal megütötték.