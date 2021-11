360 körül ingadozik a forint, miközben itthon szünnap van a tőzsdén

A világ részvénypiacainak többsége hétfőn is nyitva tart majd és a devizapiacon is van kereskedés. A forint egyelőre a nap első felében alig mozdult az euróval szemben, egyelőre a 360-as lélektani határ körül ingadozik a jegyzés.

Hétfő dél körül 360,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Ma várhatóan a szokásosnál alacsonyabb lesz a forgalom a devizapiacon is, ez akár nagyobb kilengéseket is hozhat. Egyelőre a forint nem mozdult el jelentősen, a következő napokban a Fed mellett a régióban a lengyel és a cseh jegybankok döntései is befolyásolhatják a hangulatot a forint piacán. A dollárral szemben most 311,3 körül járunk, míg az angol font 424,8 forintba kerül.

A régióban egyelőre felemás a hangulat, a lengyel zloty 0,2 százalékkal gyengül az euróval szemben, a cseh korona viszont 0,3%-os erősödésben van. Ez is jól jelzi, hogy a befektetők a közelgő kamatdöntések miatt a szokottnál is idegesebbek miután egy hónapja mindkét jegybank a vártnál szigorúbb volt. A feltörekvő piacon a török líra 0,7%-kal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig fél százalékkal gyengült.

Egyelőre a dollár piacán sem látszik nagy elmozdulás, a péntek esti komolyabb erősödés után kicsit visszakorrigál az amerikai deviza. A héten elsősorban a Fed szerda esti döntése hozhat majd mozgást a fejlett devizák esetében. A japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-os gyengülésben van.

