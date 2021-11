Kicsit enyhült a nyomás a forinton, de 365 közelében kezd

Erősödéssel kezdett a forint péntek reggel az euróval szemben, de így is 365 közelében jár a jegyzés. Átmenetileg kicsit enyhülhet a nyomás a magyar devizán, de a jövő héten az MNB kamatdöntése továbbra is izgalmakat tartogat.

Péntek reggel 364,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap 366 közelében is járt a jegyzés, amivel vészesen közeledett történelmi mélypontjához a forint, majd onnan korrigált kicsit az árfolyam. A befektetők továbbra is elsősorban a Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésére figyelnek, egyelőre tanácstalannak tűnnek a befektetők, mire számítsanak a jegybanktól. Ráadásul a kamatdöntés mellett kedden GDP-adat is érkezik, ami szintén fontos lesz a magyar gazdaság szempontjából. A dollárral szemben 318,6-nál járunk, míg az angol font 426,5 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig mérsékelt gyengüléssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra továbbra is a 10-es lélektani határ közelében jár a dollárral szemben, most 9,938-nál áll az árfolyam, ami ismét 0,3%-os emelkedést jelent tegnaphoz képest.

Az utóbbi napokban a dollár erősödése is rossz hír volt a feltörekvő piaci devizáknak, így a forint kilátásait is rontotta. Az amerikai deviza 1,15 alá kapaszkodott az euróval szemben, most 1,1454-nél jár a jegyzés, így egyelőre nem folytatódik a dollár kapaszkodása. A japán jen közben minimális elmozdulással kezdte a napot, míg az angol font 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images