Közvetlen veszélyzónába került a forint – Kihúzza a holnapi kamatdöntésig?

Péntek estére 367 fölé gyengült a forint az euróval szemben, így ma reggel is kevesebb mint egy százaléknyira van történelmi mélypontjától. A befektetők elsősorban az MNB holnapi kamatdöntése miatt idegesek, egyelőre senki sem tudja, mire számítson a jegybanktól.

Hétfő reggel 367,15 körül kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez megegyezik a péntek esti szinttel. Így most közvetlen veszélyzónában van a magyar deviza a történelmi mélypontját tekintve, hiszen

bő másfél éve 369,6-nál volt csúcson az euró-forint árfolyam.

A mai nap kérdése elsősorban az, hogy ma még kihúzza-e a forint új mélypont nélkül. Utána pedig kulcskérdés lesz, hogyan reagál a piac a Monetáris Tanács holnapi döntésére, ha a jegybank csalódást okoz, akkor az akár további forintgyengülést is hozhat. Kérdés persze, mi számítana csalódásnak, ez valószínűleg csak kedd délután derül majd ki. A döntés azonban akár hosszabb távon is meghatározhatja a forint sorsát. A dollárral szemben most 320,4-nél járunk, míg az angol font 430,4 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint a régiós versenytársakat is alulteljesítette az utóbbi időszakban, hétfő reggel a lengyel zloty 0,15%-os erősödésben van, a cseh korona pedig minimálisan mozdult el. A feltörekvő piacon a török líra pénteken áttörte a 10-es lélektani határt is a dollárral szemben, ami természetesen új lélektani mélypontot is jelent a líra szempontjából. Így ma reggel is 10 felett indul a dollár-líra jegyzés, míg a dél-afrikai rand 0,4%-os erősödésben van.

Az utóbbi napokban a dollár erősödése is keresztbe tett a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is. Hétfő reggel 1,1457-nél jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális korrekciót jelent, 0,1%-kal magasabb a péntek estinél. Ezzel továbbra sem enyhül érdemben a nyomás a feltörekvő piaci devizákon, hiszen még mindig erősnek számít az amerikai deviza. A japán jen ma reggel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images