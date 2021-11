Vészesen csúszik történelmi mélypontja felé a forint - Meddig bírja még?

Hétfő reggel 367,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. Ezzel azonban a magyar deviza továbbra is hajszálnyira van történelmi mélypontjától, 2020. áprilisában 369,6-nál volt csúcson az euró-forint jegyzés a világjárvány kitörésekor. Mindez úgy, hogy a múlt héten összesen 70 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot az MNB, illetve a héten várhatóan tovább szigorítanak majd a csütörtöki egyhetes betéti tenderen. A kérdés csak az, hogy addig kihúzza-e a forint történelmi mélypontja nélkül. Most a magyar jegybank monetáris politikájában bizonytalansága mellett elsősorban a nemzetközi hangulat dolgozik a forint ellen, az utóbbi napokban felerősödött a kockázatkerülés a feltörekvő piacokkal kapcsolatban. A dollárral szemben most 326,6 körül jár a forint, míg az angol font 438,7 forintba kerül, utóbbi közel hatéves csúcsot jelent, 2015 decemberében volt ilyen magas a jegyzés.

A forint versenytársai is gyengültek az utóbbi napokban a már említett globális kockázatkerülés miatt. Hétfő reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a múlt hét megint a török líra zuhanásáról szólt miután újabb 100 bázisponttal kamatot vágtak Ankarában. Hétfő reggel 11,2-nél járt a dollár-líra jegyzés, ami fél százalékos gyengülést jelentett a török deviza szempontjából.

A feltörekvő piaci kockázatkerülés a dollár erősödésének is köszönhető, az amerikai deviza az elmúlt napokban szinte megállíthatatlanul megy az euróval szemben. Ma reggel 1,127 körül járt a jegyzés, ami 0,2%-os dollárerősödést jelentett péntek estéhez képest. Amíg az amerikai deviza szárnyalása nem csillapodik, addig pedig a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak sem túl jók a kilátásai. A japán jen szintén 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot veszített.

Címlapkép: Getty Images