Kicsit enyhül a nyomás, kapaszkodik vissza a forint a reggeli ütések után

Intenzív gyengüléssel kezdte a pénteki napot a forint az euróval szemben, a 368,6-os árfolyam már 0,7 százalékkal magasabb a csütörtök estinél. Ezzel élesen fordult a jegyzés a tegnapi kamatemelés után, ami jelentős forinterősödést hozott. Ennek oka a globális kockázatkerülés felerősödése, ami minden kockázatosnak tartott feltörekvő piaci devizát érint.

Egyelőre korai lenne pánikról beszélni, de érezhetően romlik a hangulat.

A hangulat romlása szinte általános, a régióban a lengyel zloty 0,4%-kal, a cseh korona pedig 0,6%-kal esett már a reggeli órákban az euróval szemben. A feltörekvő devizák közül a török líra 0,6%-kal, az új vírusvariáns által leginkább érintett dél-afrikai rand pedig több mint másfél százalékkal gyengült. A nap elején mindenképp ritkák ekkora elmozdulások.

A hirtelen kockázatkerülést jelzi a japán jen 0,75%-os erősödése is a dollárral szemben, az ázsiai deviza klasszikus menekülőeszköz a befektetők számára. Ugyanígy a svájci frank is 0,3%-os erősödéssel nyitotta a napot az euróhoz képest.

Az euró-dollár árfolyamon egyelőre nem látszik erőteljesen a hatás, most 1,1236-nál jár, ai 0,25%-os dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. Pedig ilyen környezetben inkább az amerikai deviza erősödését várná az ember.

A hangulat romása egyértelműen a koronavírus új szupervariánsának tudható be, a devizapiac mellett a részvények esetében is jelentősen romlik a hangulat. Egyelőre keveset tudni az új vírustörzsről, melyet Dél-Afrikában azonosítottak, egyes hírek szerint akár az oltásoknak is ellenállhat. Emiatt például az Egyesült Királyság és Izrael már beutazási korlátozásokat vezetett be több afrikai országgal szemben.

A kialakult helyzetre reagálva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívüli ülést tart pénteken, amelynek keretében megvitatják, mit jelenthet a koronavírus-vakcinák és az alkalmazott kezelések szempontjából a napokban felfedezett új variáns, amely a vizsgálati eredmények szerint olyan sok mutációt hordoz, hogy az már a kutatókat is komoly aggodalommal tölti el.

Címlapkép: Getty Images