Megtorpant a forint a kamatdöntés után

Kedd reggel 367,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest. A magyar deviza tegnap 368,5 körül is járt, vagyis ismét a 370-es lélektani szintet közelíti a jegyzés, ami felett nemrég új történelmi mélypontot láttunk a forint esetében. Ma a Monetáris Tanács döntése határozhatja meg az irányt a forint piacán a nemzetközi hangulat mellett, a várakozások szerint a jegybank ismét megemeli a 2,1%-os alapkamatot, bár egy hónapja az egyhetes betéti ráta az irányadó, melyről majd csak csütörtökön hoznak döntést. Elsősorban a kamatemelés mértéke, illetve a jegybanki kommunikáció hangvétele döntheti el a forint sorsát rövidtávon, majd a héten jönnek még fontos nemzetközi kamatdöntések is a Fedtől és az EKB-tól. A dollárral szemben most 326,25-nél járunk, míg az angol font 431 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1%-kal gyengült kedd reggelre az euróval szemben, míg a cseh korona stagnálással kezdi a napot. A feltörekvő piacon ismét a török líra került a befektetők fókuszába, tegnap volt olyan pillanat, amikor 5%-os gyengülésben volt a dollárral szemben. A várakozások szerint az emelkedő infláció ellenére a héten tovább csökkenti majd a kamatot a török jegybank, vagyis a következő napokra sem kedvező a líra kilátása. Ma reggel ismét 2,8%-os eséssel kezdett a deviza a dollárral szemben, így most 14,2 körül jár a jegyzés.

Tegnap a dollár erősödése sem jött jól a forintnak és a többi feltörekvő piaci devizának, az amerikai deviza most 1,1275 körül jár, ami 0,1%-os további dollárerősödést jelent hétfő estéhez képest. A már említett fajsúlyos kamatdöntések miatt a következő napokban a szokottnál nagyobb kilengések jöhetnek az árfolyamban, a Fed szerda este, az EKB pedig csütörtökön kora délután teszi közzé döntését. A japán jen és az angol font reggel egyelőre alig mozdult a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images