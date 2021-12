Nem tud eltávolodni a 370-től a forint, ma jön az újabb kamatdöntés

Stagnálással kezdett csütörtök reggel a forint az euróval szemben, így 368 körül jár a jegyzés. Vagyis továbbra sem tud eltávolodni a magyar deviza a 370-es lélektani szinttől, sőt történelmi mélypontja is belátható közelségben van.

A karácsony előtti utolsó napon is 370 közelében jár a forint az euróval szemben, a 368,1 körüli árfolyam megegyezett a szerda esti szinttel. A nap hangulatát a forint piacán egyértelműen az MNB egyhetes betéti tendere határozhatja meg, a jegybank ugyanis az irányadó kamatról dönt. Ez a döntés pedig a forint sorsára is hatással lehet. A múlt héten 3,6%-ra emelte a kamatot az MNB, kérdés, hogy innen ma folytatódik-e a szigorítás. Emellett továbbra is a nemzetközi hangulat lehet fontos a magyar deviza szempontjából. A dollárral szemben most 324,73-nál járunk, az angol font pedig 434 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, Prágában tegnap meglepően nagyot, 100 bázispontot emeltek a kamaton. A feltörekvő piacon továbbra is a török líra piacán nagyok a kilengések, ma reggel 3%-kal erősödött a deviza a dollárral szemben, így 11,83 körül jár.

A dollár egyelőre minimális erősödéssel kezdi a napot az euróval szemben, az 1,1329 körüli jegyzés 0,1%-kal marad el a tegnapitól. A japán jen közben 0,15%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

Címlapkép: Getty Images