Erősödik tovább a forint - Meddig lehet még benne szufla?

Számottevő javulással indult az év a forint piacán, hétfőn 367 alá kapaszkodott a magyar deviza az euróval szemben. A keddi napot 366,7 körül kezdi a jegyzés, ez megegyezik a tegnap estivel. A befektetők elsősorban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére figyelnek, a jegybank várhatóan ismét emeli majd az irányadó kamatot, bár ha addig további forinterősödést látunk, akkor akár szünetet is tarthat a jegybank a szigorításokban. Emellett érdekes lesz az is, hogy január végéig már csak 40 bázispontnyi mozgástere van az MNB-nek a kamatfolyosón belül, így könnyen újra előállhat az a helyzet, ami decemberben, hogy a jövő heti elvileg nem kamatdöntő ülésen ismét ki kell szélesítenie a folyosót a Monetáris Tanácsnak. A dollárral szemben most 324,67-nél járunk, míg az angol font 437,2 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai minimális gyengüléssel kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is kicsit veszített kedd reggelre. A forint már hétfőn is felülteljesítő volt a régióban, kérdés, hogy ez a következő napokban is folytatódhat-e. A feltörekvő piacon a török líra ismét 1,5%-os eséssel kezdte a napot azok után, hogy hétfőn a megugró infláció hatására került hullámvasútra az árfolyama.

A dollár is erősödéssel kezdte az évet az euróval szemben, ami további kérdéseket vet fel a forint javulásának tartósságával kapcsolatban. Az amerikai deviza ismét 1,13 alá kapaszkodott a dollárral szemben, a kedd reggeli 1,1287 körüli jegyzés 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. A japán jen 0,4%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font minimális gyengülést mutat.

