Rákapcsolt a forint a tegnapi gyengélkedés után

Szerda reggel 358,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Már kedden is inkább negatív volt a hangulat a piacon, az egy nappal ezelőtti 356 körüli árfolyamról gyengült mostanra a jelenlegi szintre a forint. Ez elsősorban a dollár erősödésével magyarázható, az amerikai deviza ismét 1,14 alá kapaszkodott az euróval szemben, a trendszerű erősödés pedig hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak. A befektetők most elsősorban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére figyelnek, azonban akkor kicsi az esély az irányadó kamat változtatására a jelenlegi árfolyam mellett. Jövő héten viszont jön a Monetáris Tanács hagyományos havi kamatdöntő ülése, amikor akár a következő hónapok kamatpályájáról is új információkat közölhet a jegybank. A dollárral szemben most 316-nál járunk, az angol font pedig 429,5 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty szintén minimális 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a szerdai napot. A feltörekvő piacon közben a török líra fél százalékos gyengüléssel indította a napot a dollárral szemben.

A feltörekvő piaci devizák tegnap kezdődött gyengélkedése részben a dollár erősödésére vezethető vissza, az amerikai fizetőeszköz 1,14 alá kapaszkodott vissza az euróval szemben. Innen egyelőre minimális korrekciót látunk, a mostani 1,1332 körüli jegyzés 0,1 százalékkal magasabb a tegnapinál, de a jelek szerint ez inkább csak átmeneti visszatesztelés a befektetők szerint, hiszen a feltörekvő piacon nem javult a hangulat érdemben. A japán jen 0,2%-kal erősödött ma reggelre a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással kezdett.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images