Nagy hajrával zárhatja a forint a fantasztikus januárt

Hétfő reggel 358,25-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint kifejezetten jó teljesítménnyel zárhatja a januárt, hiszen az év eleje óta 3 százalékkal erősödött, amivel a régióban is kimondottan erős volt. A következő időszakban továbbra is az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos hírek, valamint az MNB monetáris politikai lépései határozhatják meg az irányt a piacon, emellett a héten az EKB kamatdöntésére lesz érdemes kiemelten figyelni. A dollárral szemben most 321 körül járunk, míg az angol font 430,8 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos, a cseh korona pedig 0,2%-os erősödéssel kezdte a hetet. A feltörekvő piacon a török líra egy százalékot ugrott a dollárral szemben reggel.

A dollár az utóbbi hetek erősödése után kis korrekcióval kezdi a hétfői napot, az 1,1161 körüli szint 0,1 százalékkal magasabb, mint péntek este. A következő napokban az EKB kamatdöntése lesz lényeges az árfolyam szempontjából, az európai jegybank csütörtök délután teszi közzé döntését. A japán jen 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font hasonló mértékben erősödött.

Címlapkép: Getty Images