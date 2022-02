Újra lejtőre került a forint, erősödik a dollár a háború kirobbanása után

Csütörtök reggel 364 közelében volt a forint az euróval szemben, ez újabb közel egy százalékos esést jelentett szerda estéhez képest. Már tegnap is érezhetően gyengült a forint, a 360 feletti árfolyam a háborús feszültség éleződésének volt köszönhető. Aztán csütörtök hajnalban Vlagyimir Putyin bejelentette Ukrajna megtámadását és az orosz csapatok meg is indultak, ez pedig újabb kockázatkerülést váltott ki a piacokon. Egyelőre nagyon nehéz megmondani, meddig tarthat a forint vesszőfutása, hiszen senki nem látja a háború végét, igazából csak most kezdődött el. A dollárral szemben most 323,7-nél járunk, míg az angol font 436,8 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régióban a forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty másfél százalékos eséssel indítja a napot, de a cseh korona is 1,4%-ot esett, így bármilyen furcsa kijelenteni, de a forint még mindig felülteljesítő egyelőre. A feltörekvő piacon a török líra majdnem egy százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben. Az orosz rubel a támadás hírére 9,5%-ot zuhant.

A dollár is rögtön erősödésbe kapcsolt az euróval szemben biztonságos menedék státusza miatt, bő fél százalékkal 1,1247-ig esett a jegyzés reggelre. A japán jen még az amerikai devizához képest is 0,4%-kal erősödött, míg az angol font 0,3%-kal gyengült.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images