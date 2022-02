Csúnya eséssel kezdi a hetet a forint, megint küszöbön a 370-es árfolyam

Jókora gyengüléssel kezdett a forint hétfő reggel a háborús hangulatban, az egyre keményebb nyugati szankciók után a dollár erősödése is jelzi a kockázatkerülést a befektetők körében. Ha tovább eszkalálódik a helyzet, akkor nagyon hamar 370-nél találhatja magát ismét a forint történelmi mélypontja közelében.

Hétfő reggel 368,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,9%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A kora reggeli órákban 369 felett is járt a jegyzés, továbbra is elsősorban az orosz-ukrán háború hírei, illetve az Oroszországgal szemben kivetett nyugati szankciók mozgatják az árfolyamot a globális kockázatvállaláson keresztül. A hétvégén az EU tagállamai és az USA megállapodtak arról, hogy kizárják Oroszországot a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből, emellett folyamatos harcokról szóltak a hírek, ez okozza a ma reggeli rossz hangulatot. A következő napokban is elsősorban a háborús feszültségről szóló hírek mozgathatják az árfolyamot. A dollárral szemben 330.25-nél járunk, míg az angol font 442,12 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is jókora eséssel indítja a hetet, ez is a rossz nemzetközi hangulatot jelzi. A lengyel és a cseh deviza is nagyjából 1,2%-os gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 2,2%-os eséssel kezdte a hetet a dollárral szemben. Az újabb szankciók az orosz rubel árfolyamában hoztak jelentős zuhanást, a deviza 28,3%-kal 107,5-ig esett a dollárral szemben. Hajnalban volt ennél nagyobb is a szakadás, 117,5-nél nyitott az orosz deviza a Bloomberg adatai szerint.

A globális hangulatromlást és kockázatkerülést jelzi a dollár erősödése is, az amerikai deviza 0,9%-kal 1,1162-ig ugrott hirtelen, ami azt jelzi, hogy a befektetők biztonságos menedéket keresnek, ebből a folyamatból elsősorban a dollár profitálhat. Közben a japán jen a dollárral párhuzamosan erősödik, míg az angol font 0,4%-os gyengüléssel kezdett az amerikai devizával szemben.

Címlapkép: Getty Images