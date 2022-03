Tartja magát a forint, jól megy neki a kamatemelés után

Csütörtök reggel 379-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,4 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. A kora reggeli órákban egészen 376,5-ig erősödött a forint, vagyis volt egy százalék feletti is az emelkedés, majd fokozatosan bizonytalanodott el a hangulat. Ugyanakkor egyelőre nagy kilengések jellemzik a forint piacát, vagyis viszonylag hamar ugyanígy újra gyengülésbe fordulhat a deviza. Az utóbbi napok jelentős esése után elvileg ráférne már egy korrekció a forintra, de amíg Ukrajnában háború dúl, addig maradhat nagyon törékeny a hangulat, bármikor újra előtérbe kerülhet a kelet-közép-európai devizák sérülékenysége. A dollárral szemben most 340,87-nél járunk, míg az angol font 457 forintba kerül.

A forint ma reggel a régióban is felülteljesítő, a közvetlen versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot. Ennek alapján akár jegybanki intervencióra is gyanakodhatnánk az árfolyamok alakulását látva, főleg úgy, hogy a napokban az MNB már jelezte, hogy minden eszközzel kész harcolni az infláció és a piaci kilengések ellen. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, az orosz rubel pedig ismét 4,5%-ot bukott.

A dollár is erősödik tovább az euróval szemben, ami szintén arra utalhat, hogy nem lesz tartós a forint menetelése. Most 1,11 alatt jár az euró-dollár jegyzés, ez 0,3%-kal alacsonyabb a szerda estinél. A japán jen 0,2%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan erősödött.

Címlapkép: Getty Images