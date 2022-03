Nagyon megy ma a forintnak, már 372 alatt az euró

A forint 374,6 körül járt az euróval szemben ma reggel, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett hétfő estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap inkább a gyengülés felé mozdult a forint, majd most úgy tűnik, hogy 375 körül megtorpant ez a gyengülés. Így akár újabb fordulat is jöhet, ismét a 370 körüli lélektani szintet tesztelheti vissza a magyar fizetőeszköz. Így maradt az utóbbi napokban látott tendencia, hogy a 370-375 közötti szűk sávban ingadozik a forint. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne törhetne ki innen, ahhoz azonban várhatóan erősebb impulzusra lenne szükség, elsősorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kellenének friss hírek. Amennyiben például ma Isztambulban a béketárgyalásokon sikerülne áttörést elérni, akkor megint 370 felé indulhatna a forint. A dollárral szemben most 340,6-nál járunk, míg az angol font 446,4 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális leértékelődéssel kezdett a dollárral szemben, az orosz rubel viszont további 1,5%-os erősödéssel indítja a napot.

A dollár egyelőre 1,10 körül ingadozik az euróval szemben, ma reggel ez minimális gyengülést jelent az amerikai deviza szempontjából. Hosszabb távon a befektetők többsége továbbra is a dollár erősödésére számít, ami a két jegybank kamatkülönbözete mellett a dollár menedékdeviza-szerepének tudható be. A japán jen 0,4%-os erősödéssel kezdte a napot, míg az angol font 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images