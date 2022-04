A mai kamatdöntés sem térítette le az erősödő pályáról a forintot

Csütörtök reggel 376,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Ráadásul már szerdán is erősödni tudott a magyar deviza, vagyis a jelek szerint egyelőre kitart ez a jó hangulat. A javulás elsősorban a nemzetközi hangulatnak tudható be, hiszen a dollár gyengülése is jelzi a globális kockázatvállalás erősödését. Persze megjósolhatatlan, hogy ez meddig tart ki, hiszen egyrészt a háborús hírek bármikor fordíthatnak a hangulaton, másrészt ma jön az EKB kamatdöntő ülése, melyre szintén kiemelten figyelnek a befektetők. A dollárral szemben most 345 felett járunk egy hajszállal, míg az angol font 453,5 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdult a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,2 százalékos erősödést mutat.

Említettük már a dollár gyengülését, az euró-dollár jegyzés ma reggelre 1,09 fölé emelkedett, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. Kérdés, hogy ez már a kora délutáni EKB-döntéssel kapcsolatos várakozásoknak szól, illetve az eurózóna jegybankjának lépései és kommunikációja hogyan tudja befolyásolni az irányt. A japán jen ,3%-kal, az angol font pedig 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

