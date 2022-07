Megint szenved a forint, 410 felett az euró

Szerda reggel 408 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti árfolyammal, mindössze 0,1 százalékos forintgyengülésnek felelt meg. Tegnap az MNB 200 bázisponttal megemelte az alapkamatot is, ez azonban nem volt meglepő, hiszen a múlt héten az irányadó kamat hasonló emelése után már bejelentették, hogy kedden az alapkamat és a kamatfolyosó is lekövetheti a lépést. A kamatfolyosó további emelésével a következő hetekre is mozgásteret teremtett magának a jegybank az esetleges további emelésekre. Erre akár már holnap sor kerülhet, az egyhetes betéti tenderen nem zárható ki a kamatemelés annak fényében, hogy továbbra is 410 körül ingadozik az euró árfolyama. Érdemes fél szemmel továbbra is figyelni a dollárt, hiszen az amerikai deviza tegnap hajszál híján paritásig erősödött az euróval szemben, a befektetők továbbra is erre figyelnek elsősorban. A forint most 406 közelében jár a dollárral szemben, míg az angol font 483,9 forintba kerül.

A legközelebbi régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra és az orosz rubel is mérsékelt, 0,2%-os gyengülést mutat a dollárral szemben.

Kedden hajszálra került a paritástól az euró-dollár árfolyam, de hivatalosan nem volt meg az 1 alatti árfolyam. Most 1,004 körül jár a jegyzés, vagyis továbbra is bármikor meglehet a lélektani áttörés. Most elsősorban a jegybanki üzenetekre figyelhetnek a befektetők, a jövő héten az EKB, majd a hónap végén a Fed tart kamatdöntő ülést. A japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-os erősödést mutat reggel.

Címlapkép: Getty Images