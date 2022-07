Erősödik a forint, már 400 alatt az euróval szemben

Hétfő reggel 400,9 körül járt a forint az euróval szemben, ami gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. Vagyis két hét után először van esély arra, hogy 400 alá kapaszkodjon vissza a magyar deviza, ha a következő napokban is folytatódik a hangulat múlt héten látott javulása. Ehhez persze kellett az is, hogy a kormány látványos engedményeket tegyen az Európai Bizottságnak, ezzel közelebb kerüljön az uniós források folyósításához. Emellett a rezsicsökkentés részleges feladása pozitív hatással lehet a külkereskedelmi mérlegre és a fizetési mérlegre, ez is javította a forint kilátásait. A héten magyar szempontból elsősorban a Fitch pénteki hitelminősítői felülvizsgálatára figyelünk, meglátjuk, hogy a hitelminősítő hogyan értékeli a magyar gazdaság kilátásait és az utóbbi hónapok gyakran nem éppen piacbarát cikkcakkjait. A dollárral szemben most 397,6-nál járunk, míg az angol font 472,4 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a hetet, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,7%-kal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig majdnem 2 százalékos erősödést mutat.

Az utóbbi napokban az euró-dollár árfolyamot is kiemelten figyeltük, az amerikai deviza erősödése további negatív tényező volt a forint szempontból. Aztán az itthoni tényezőkkel párhuzamosan a dollárnál is fordulat látszott, a múlt héten paritás alatt is járt a jegyzés, miközben mostanra 1,0087-ig emelkedett vissza. A japán jen hétfő reggel 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,1%-ot javított.

