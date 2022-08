Fel tud állni a tegnapi pofonból a forint?

A tegnapi hír, amely szerint az oroszok elzárták Magyarország, Csehország és Szlovákia felé az olajszállítást, alaposan megütötte a forintot. Ma reggel egyelőre nincs nagy mozgás, de az előző másfél héten látott szintektől messze van a forint.

A múlt héten végig nagyon szépen teljesített a forint, 393 alá is benézett, ez a hét viszont már vegyesebben alakul eddig. A tegnapi hír az orosz olajszállítások leállásáról komoly gyengülést hozott, a forint 398 fölé is benézett. Ma 397 forint 10 fillért ér egy euró, tegnaphoz képest ez nem jelent további gyengülést, de az előző napokhoz képest igen. Meglátjuk, ma merre veszi az irányt az EURHUF.

Tegnap a dollárral szemben is volt egy kis gyengülés, ma reggel ebből valamennyit visszahozott a forint. Egy dollár most 388 forint 90 fillért ér, ez tegnaphoz képest minimális gyengülést jelent. A dollár az euróval szemben 1,02 környékén áll, az előző napokban érdemben nem is mozdult onnan.

A lengyel zlotyt nem ütötték meg a hírre (hiszen az Lengyelországot nem érinti), a fizetőeszköz egyébként is alulteljesített a forinthoz képest a napokban. Ma sem látunk mozgást, akárcsak a cseh korona árfolyamában. Noha Csehország felé is elzárták az oroszok az olajat, a cseh jegybank jellemzően azonnal beavatkozik a devizapiacon, ha a korona árfolyama kilengést mutat, ezért tudott stabil maradni az EURCZK-jegyzés.

A mai napon a legfontosabb hír az amerikai inflációs adat lesz, amely - amennyiben a várakozások felett alakul - megrázhatja a piacokat, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat pedig begyűrűzhet a magyar eszközök árazásába is, a dollár erősödését, a forint gyengülését hozva akár.

