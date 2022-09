Megvetette a lábát 400 alatt a forint, de korai lenne ünnepelni

A múlt héten sikerült 400 alá kapaszkodnia a forintnak az euróval szemben, azonban továbbra sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy tartósan ott is marad. Az jó jel a hét elején, hogy a dollár gyengüléssel kezd, így azért lehet esély arra, hogy a forint is marad a kritikus szint alatt.

Hétfő reggel 396,65 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. A múlt héten érezhető erősödést produkált a forint, így már nem csak a 410-es, hanem a 400-as lélektani szinttől is eltávolodott. Ebben segített a kedvező nemzetközi hangulat, a földgázárak esése, illetve a dollár gyengülése. Magyar szempontból pedig most elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások határozzák meg a hangulatot a piacon, a jelek szerint a befektetők továbbra is bíznak abban, hogy közel a megegyezés a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Ha valóban sikerülne kedvezően lezárni a tárgyalásokat, az biztosan komolyabb lökést adna a forintnak, illetve megakadályozná az esetleges további gyengülést. A dollárral szemben most 391,8 körül járunk, az angol font pedig 456,3 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a régióban a lengyel zloty minimális, 0,1%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a hetet. Közben a feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülésben van, így történelmi mélypontja küszöbén áll, míg az orosz rubel szintén kismértékben gyengült a dollárral szemben.

A dollár számottevő gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, így visszatért 1,01 fölé a jegyzés. A jelenlegi 1,0117-es árfolyam 0,7%-kal magasabb a péntek estinél, hasonlóan erős euróárfolyamra nagyjából három hete nem volt példa. Közben a japán jen 0,4%-kal gyengült még a botladozó dollárral szemben is, míg az angol font fél százalékkal erősödött.

