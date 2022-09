Éles fordulat a dollárnál, ami nagyon jókor jött a forintnak is

Portfolio 2022. szeptember 28. 18:27

Szerdán délelőtt több hullámban érdemben, 408 körülről 413 körülig esett a forint a borongós nemzetközi hangulatban, a gázárak újbóli emelkedése mellett, aztán a délutáni órákban a magyar költségvetési kiadási stopról, illetve a szankcióellenes nemzeti konzultációról szóló hírek mellett tovább ütötték a forintot. Átmenetileg 415 felett is járt az euró jegyzése, azaz csaknem új történelmi mélypontra bukott a forint azután, hogy az MNB tegnap bejelentette a kamatemelési ciklusa lezárását. A dollár délelőtt még új 20 éves csúcson járt az euróval szemben 0,954 körül, így vele szemben a forint 433 közelében is járt, ami új történelmi forintmélypontot jelentett, de aztán délután éles fordulat volt a dollárnál az euróval szemben 0,97-ig, így vele szemben is jócskán erősödött a forint.