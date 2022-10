Ütik tovább a forintot!

Péntek reggel 408,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, elmozdulást jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Csütörtökön nagyot száguldott a forint, szeptember vége óta először ment 410 alá az euró árfolyama. Nagy kérdés, hogy maradt-e még benne szufla, hogy esetleg innen is tovább kapaszkodjon a magyar deviza. Ebben egyrészt segíthet a jegybank 18 százalékra emelt irányadó kamata, másrészt a nemzetközi piaci hangulat is javult, hiszen a gázár 120 euró környékére esett, illetve a dollár szárnyalása is megtorpant. Kérdés, hogy ez a kedvező együttállás meddig maradhat fenn, a jegybank jövő keddi ülésén például talán új információkat kaphatunk arról, mit tervez az egy hete az egekbe emelt kamattal a Monetáris Tanács. A külső környezet esetleges változását nehezebb megjósolni, hiszen a jelenleg is zajló uniós csúcson is születhet akár olyan döntés, ami ismét felfelé hajtja a gázárakat. A dollárral szemben most 418,5 körül járunk, míg az angol font 467,8 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is alig mozdult a dollárral szemben.

Említettük a dollár szárnyalásának megtorpanását, az amerikai deviza most 0,977 közelében jár az euróval szemben, ez ma éppen 0,2 százalékos dollárerősödést jelent, de hosszabb távon láthatóan kifulladt az erősödés legalább átmenetileg. A japán jen 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékot veszített.

