Megint kapott egy ütést a forint, 410 felett az euró

Csütörtök reggel 409,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Szerdán napközben 407 körül is járt az árfolyam, majd a nap második felében látszott némi fordulat, kifulladt a forint ereje. Éppen ezért nagy kérdés, merre folytatja innen, az utóbbi hetek nagy kilengései után akár hamar vissza is térhet a 410-es lélektani határ fölé a forint, erre utaló jelek látszanak egyelőre ma reggel is. A mai napot a devizapiacon az EKB kora délutáni ülése határozhatja meg, a jegybank lépése illetve kommunikációja nagyban meghatározhatja az euró-dollár árfolyam jövőjét, ez pedig a forintra is hatással lehet. A várakozások szerint 75 bázisponttal emeli majd a kamatot az eurózóna jegybankja, kérdés, hogy ez hogyan hat majd az árfolyamokra. A dollárral szemben most 406,7 körül járunk, míg az angol font 472,4 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig 0,4%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Említettük, hogy tegnap a forint száguldásához hozzájárult a dollár gyengélkedése is, az amerikai deviza újra a paritás fölé esett az euróval szemben. Csütörtök reggel 1,007 körül járt a jegyzés, ez minimális, 0,1%-os korrekciót jelent egyelőre, de kérdés, hogy folytatódhat-e a dollár erősödése. A japán jen 0,6 százalékos erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font minimális gyengülésben van.

Címlapkép: Getty Images