Újra 400 alatt a forint - Lendületet tud venni?

Kedd reggel 402,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Hétfőn napközben átmenetileg 400 alatt is járt a jegyzés, azonban nem tudott alatta maradni, egyelőre túl nagy falat volt ez a lélektani határ. Beigazolódott, amit korábban sejtettünk, hogy a 400 alatti euróárfolyamhoz még további lökésre lenne szüksége a forintnak. Egyelőre nem tudjuk, mi hozhatna újabb ilyen impulzust, az MNB várhatóan a következő időszakban is tartja majd a 18%-os irányadó kamatot. Emellett a befektetők a szerda reggel megjelenő inflációs adatra figyelnek kiemelten, az elemzők szerint kismértékben tovább emelkedhetett októberben az áremelkedés üteme a szeptemberi 20,1%-ról. A dollárral szemben 402,4 körül járunk, míg az angol font 460,9 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig minimális erősödéssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is fél százalékos eséssel nyitott a dollárral szemben.

Az amerikai deviza hétfőn átmenetileg paritás fölé gyengült vissza az euróval szemben, de továbbra is a lélektani szint környékén jár. Most éppen egy hajszállal a paritás alatt van, ami 0,3%-os dollárerősödést jelent estéhez képest. A japán jen és az angol font is 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images