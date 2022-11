Erősödik a forint, zuhan a dollár - Mi folyik a devizapiacon?

Kedd reggel 408,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,25%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából hétfő estéhez képest. Tegnap 410 felett is járt a jegyzés, miközben péntek reggel még 400 közelében járt az euró. Egyelőre úgy tűnik, hogy két napnyi gyengélkedés után korrigálni próbál a magyar deviza. Kérdés, marad-e elég erő a forintban a további javulásra, ma például a reggel megjelenő GDP-adat is befolyásolhatja a sorsát. Emellett továbbra is a nemzetközi hangulatra, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos hírekre érdemes kiemelten figyelni. A dollárral szemben most 393,4 körül járunk, míg az angol font 466 forint közelében jár.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális, 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon eközben a török líra alig mozdult a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,9%-os erősödéssel indít.

A dollár tegnap próbált korrigálni a múlt heti gyengülés után, ma reggel azonban ismét jókora eséssel kezd, vagyis egyelőre nincs benne elég erő a fordulathoz. Az 1,04 közeli euró-dollár árfolyam 0,6%-kal magasabb a hétfő estinél. Közben a japán jen 0,2%-kal, az angol font pedig fél százalékkal erősödött a dollárral szemben.

